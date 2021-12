Agora é real. Jair Bolsonaro filiou-se nesta semana ao Partido Liberal comandado pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, pra tentar se reeleger presidente em 2022. Passaram-se dois anos desde que o chefe da Nação saiu do PSL por conta das disputas de comando e do dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral com o presidente da sigla, deputado federal Luciano Bivar.

É a nona filiação de Bolsonaro a um partido político, o que revela a contradição em seu discurso durante as eleições de 2018, quando se posicionava como um outsider (antipolítico). Muita gente caiu na conversa mole de mais um candidato oportunista e eleitoreiro, conduzindo-o à Presidência da República.

O PL com o presidente Bolsonaro de volta é aquela agremiação do famoso bloco Centrão que acumula inúmeros casos de corrupção, incluindo o do próprio Costa Neto, que renunciou ao mandato de deputado por ter sido condenado nas investigações do Mensalão e da Lava Jato.

Parlamentares da oposição apontaram as contradições dessa nova empreitada de Jair Bolsonaro. Para a deputada federal Erika Kokai (PT-DF), “Bolsonaro foi um deputado inexpressivo do Centrão. Sempre foi filiado a partidos envolvidos em escândalos de corrupção. A filiação ao PL é só mais um capítulo da história de um político que nunca foi antissistema”.

Outra deputada federal, Talíria Petrone (PSL-RJ) disse que a filiação do presidente da República ao PL faz parte do DNA do bolsonarismo, não choca ninguém e concluiu: “Nunca foi sobre combater a mamata, mas manter sua família no poder”.

E de acordo com o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), “depois do fracasso de tentar criar o seu próprio partido – o Aliança não obteve nem 1/3 das assinaturas necessárias, bolsonaristas são incompetentes até pra isso -, Bolsonaro assina a ficha do PL de Valdemar Costa Neto”.

Especialistas em política também se pronunciaram sobre o assunto. Mariah Sampaio, mestra em Comunicação e graduada em Ciência Política da UnB, afirma que “o custo Bolsonaro é alto. Com a crescente desaprovação do governo nas pesquisas de opinião, o questionamento sobre a reeleição aumenta proporcionalmente”.

Já o cientista político Paulo Niccoli Ramirez entende que a filiação do presidente à legenda do Centrão pode significar “uma união que acaba enfraquecendo os dois lados”. Niccoli lembra que para concretizar essa mudança, o PL acabou cedendo a exigências do presidente da República, do tipo não fazer alianças com candidaturas tucanas ou petistas em eleições pelos estados. “É um casamento que nasce pelo fracasso”, destacou.

O PL, que durante eleições passadas e nos mandatos do PT à Presidência esteve ao lado de Lula e Dilma, não vai se entregar totalmente na campanha de Jair Bolsonaro ao perceber que o mesmo não chegará ao segundo turno em 2022. Há inclusive, forte resistência em diretórios estaduais da legenda e muitas desfiliações por conta disso.

E as baixas já começaram. Em São Paulo, o vereador Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, decidiu sair do PL. “Com a ida do presidente Bolsonaro ao PL, o partido do qual faço parte, estou dando entrada na minha desfiliação, vou sair do partido. Temos ideias diferentes, além do que já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra o meu filho, quando ainda era recém-nascido”, desabafou Thammy.

Por aqui, na querida Ferraz de Vasconcelos, fica a expectativa de como vai se posicionar o deputado estadual Rodrigo Gambale – mandatário da prefeita e irmã Priscila -, filiado ao PSL e que pegou carona nos votos confiados a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 (ambos estavam no mesmo partido). Em 2022, Gambale poderá se candidatar a deputado federal. Resta saber em que partido estará esse outro político oportunista.

Estamos de olho …

FORA BOLSONARO! FORA RODRIGO GAMBALE!

Augusto do Jornal, diretor da Executiva Nacional da CTB (Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil) e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz de Vasconcelos