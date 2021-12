Oficiais Sérgio Antônio Souza da Silva e William dos Santos Siqueira atenderam ocorrência com recém-nascida engasgado no Jardim Alterópolis

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu os oficiais da Guarda Civil Municipal (GCM) Sérgio Souza Antônio da Silva e William dos Santos Siqueira, que salvaram a vida de uma criança recém-nascida no Jardim Alterópolis. Os membros da guarda foram homenageados por sua atuação no atendimento à família da criança, em ação no dia 8 de novembro. O chefe do Executivo suzanense esteve acompanhado do secretário municipal de Segurança Cidadã, Elias Marques de Lima, e do subcomandante da GCM, André Alves da Silva.

Durante a visita ao gabinete do prefeito, na última terça-feira (30/11), os oficiais conversaram com Ashiuchi, expondo sua experiência e o processo vivido na atuação durante a patrulha regular. Silva e Dos Santos contaram toda a situação vivida pelos policiais, pela família envolvida e seu parecer sobre as manobras de salvamento e a emoção do momento. O secretário Marques também leu e entregou um ofício homenageando a atuação dos policiais durante o atendimento ao casal Letícia Ferreira e Thiago Lopes e à criança Ana Liz.

Na ocasião, a pequena Ana Liz, à época recém-nascida, com 18 dias de vida, estava sem respirar e não poderia esperar o atendimento médico, pois corria risco de vida urgente. De prontidão, Souza e dos Santos, que estavam em meio à patrulha veicular no Jardim Alterópolis, vieram ao socorro e deram início aos procedimentos de desobstrução das vias respiratórias. Um dos agentes, que estava com o bebê no colo, relatou que o momento em que ela segurou seu indicador com as mãos foi o grato sinal de sua melhora, indicando que ela já retomava os sentidos após tossir o leite materno que a obstruía. A criança e seus pais foram conduzidos, sob escolta da GCM, ao Pronto-Socorro Municipal, onde não foi constatado nenhum tipo de complicação por causa do ocorrido.

O oficial Sérgio Souza Antônio da Silva, que prestou socorro à família, reforçou as sensações de tensão e alegria vividas naquela noite. “Como profissional, ficou o sentimento de dever cumprido. Por outro lado, eu sou pai, então me imaginei naquele cenário de ver um filho em situação de vida ou morte e depender de um milagre para trazê-lo de volta à vida. Graças a Deus pudemos salvá-la”, relatou.

Por sua vez, o GCM William dos Santos Siqueira, que entrou para o efetivo suzanense no ano de 2020, falou da emoção vista no momento do resgate. “Foram sete minutos de muita tensão. Mas felizmente pudemos realizar os procedimentos corretos para salvar o bebê de forma adequada”, afirmou.

O secretário de Segurança Cidadã, Elias Marques de Lima, ressaltou a importância do atendimento, exaltando os oficiais envolvidos e a rapidez em prestar socorro. “Sem dúvida foi uma emoção para todos. Agradeço a competência destes oficiais, que demonstraram valor e capacidade durante um momento tenso na patrulha motorizada”, disse.

“Estou honrado em receber estes verdadeiros heróis, que salvaram a vida de uma criança e de uma família inteira, que pôde respirar aliviada. Os senhores são verdadeiros exemplos da atuação responsável da GCM, sendo merecedores dos aplausos, da emoção do casal e dessa homenagem. Graças a Deus tudo ocorreu bem com a Ana Liz e, por isso, eu agradeço por toda a ação e esforço de vocês e toda a Guarda Municipal, que tornam nossa cidade bem mais segura, protegida e amparada”, concluiu Ashiuchi.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano