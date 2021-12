A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou a recuperação da praça do Centro de Convenções nesta semana que segue a todo vapor. A previsão é que o espaço seja aberto ao público após a liberação da Defesa Civil, que garantirá um local totalmente reestruturado e seguro para a população.

À frente das ações, a Secretaria de Serviços Urbanos já realiza a troca de iluminação por novas lâmpadas de LED, nova fiação elétrica, serviço de roçagem, capinação, reforma do piso, retirada de entulhos e desobstrução das caixas de esgoto e reforma das sarjetas. Além da retirada dos brinquedos e das academias ao ar livre que estão sem condições de uso e o fechamento de uma cratera aberta por conta das chuvas de anos atrás.

Cabe destacar que o prédio do Centro de Convenções será isolado com tapumes até que a questão jurídica seja resolvida junto ao Ministério Público para retomar as obras de construção. De acordo com a pasta de Assuntos Jurídicos, ainda existe uma questão financeira pendente na Justiça, pois essa é uma obra com denúncias de desvio de dinheiro público e falhas estruturais. Dessa forma, resolvidos os imbróglios judiciais e formalizados os acordos, o local pode ser entregue em até seis meses.

O secretário de Serviços Urbanos, Nicolas David, explica que a praça ganhará uma ótima área de convivência, principalmente por ser um desejo antigo da população que há anos deseja a reabertura. “. A reforma na praça do Centro de Convenções é de grande importância para Ferraz, por isso estamos trabalhando muito para proporcionar um espaço agradável aos nossos munícipes, com mais conforto, segurança e opções de lazer no centro da cidade”, destacou.