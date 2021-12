Município fechou mês de outubro com 35,2% das novas vagas de trabalho criadas no Alto Tietê

A geração de empregos em Suzano é novamente destaque na região. De acordo com a última série ajustada do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês de outubro, foram abertas 788 vagas de trabalho, sendo 35,2% do total de novas oportunidades nos dez municípios do Alto Tietê. O levantamento ainda aponta a liderança suzanense no saldo acumulado do ano. Entre janeiro e outubro, Suzano criou 4.609 postos de trabalho, o que representa 26,7% dos 17.219 da região.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o bom desempenho da cidade se mantém devido a políticas de fomento à empregabilidade e ao empreendedorismo, como o programa Suzano Mais Emprego e as diferentes parcerias firmadas com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por exemplo. “Nos alegra muito saber que estamos na liderança mais uma vez. Suzano tem uma vocação nata para o empreendedorismo e conta com trabalhadores de garra, além da força da indústria e do comércio. Também estamos em constante diálogo com o empresariado”, explicou.

A expectativa é de que o município continue avançando, principalmente devido à tendência de movimentação no comércio para as compras de Natal. Além das vendas de fim de ano, espera-se um aumento em atividades voltadas ao turismo e ao lazer, como em clubes, buffets, restaurantes e outros. “Tradicionalmente, durante os meses de dezembro e janeiro, existe a adesão às contratações temporárias. Trata-se de uma demanda de trabalho que surge justamente devido às compras de Natal e eventos de fim de ano. Com isso, há a possibilidade de ampliação da oferta de empregos no setor terciário, composto por comércio e serviços”, detalhou.

No entanto, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o cenário ainda é bastante volátil, dependendo das circunstâncias impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Obviamente, observamos um impacto nas atividades durante os meses mais severos da pandemia. Com o avanço da imunização, houve uma retomada e seguimos otimistas, mas sempre vigilantes. Em Suzano, o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus está atento, com avaliações periódicas da situação. Por ora, seguimos com o uso obrigatório de máscaras e com a forte recomendação da frequente higienização das mãos e do distanciamento social, além da ampliação do público apto a receber a dose de reforço da vacina”, disse.

Suzano Mais Emprego

O projeto Suzano Mais Emprego, que divulga vagas colocadas à disposição pelas empresas e acolhe currículos de candidatos, tem tido protagonismo especial. Nesta semana, por exemplo, há mais de 300 oportunidades, incluindo para pessoas com deficiência (PCDs). A atualização é feita semanalmente e a lista pode ser visualizada no site oficial da prefeitura (bit.ly/suzano-emprego) com o detalhamento de pré-requisitos para concorrer às ocupações.

