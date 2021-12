O ministério da Cidadania informou que a primeira parcela do vale-gás será paga neste mês para 5,58 milhões de famílias e terá o valor de R$ 52. O projeto é de autoria do deputado Carlos Zaratini (PT-SP) e foi aprovada pelo Congresso em outubro.





O cálculo corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do botijão está em R$ 102,46.

O decreto que regulamenta o programa “Auxílio Gás dos Brasileiros” foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (3). Segundo o decreto, o benefício será pago a cada dois meses no valor correspondente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

Foi definida uma duração de 5 anos para o programa. Com o pagamento sendo feito a cada dois meses, a previsão é de que sejam pagas 30 parcelas.

Para o custeio do benefício, Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional para pedir a abertura de crédito especial de R$ 300 milhões.

O pagamento do benefício será feito pela Caixa Econômica Federal ou por instituições contratadas por ela. O Ministério da Cidadania ficará responsável por definir o calendário de pagamentos e as regras para saque do benefício.

Quem terá direito ao benefício?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 550);

Famílias que tenham algum membro residente no mesmo domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não ter meios de prover a própria manutenção, nem da família;

Haverá prioridade para famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência e que se encaixem nos demais critérios para receber o benefício.

Benefícios como o Auxílio Brasil não serão computados como renda, além disso, receber outros benefícios não impede o recebimento do vale-gás.

Excepcionalmente nos primeiros 90 dias, para a implantação do vale-gás, terão prioridade de pagamento do benefício: beneficiários do Auxílio Brasil com menor renda per capita e com maior quantidade de integrantes na família, nessa ordem.

Afim de averiguar o valor do benefício, a ANP publicará mensalmente em seu site, até o 10º dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores relativos ao preço nacional do botijão de 13 kg.