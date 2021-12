A atriz Noemi Gerbelli, que atuou como diretora Olívia na novela “Carrossel”, morreu aos 68 anos. A informação foi confirmada pela atriz Vanessa Gerbelli, sobrinha de Noemi.





Vanessa fez uma postagem em homenagem a Noemi na madrugada desta quinta-feira (2). A atriz não revelou a morte de Noemi.

“Certas dores são mudas. Hoje se foi esta pessoa tão importante na minha vida. Abriu os meus caminhos para o teatro e foi, em muitos momentos da minha juventude, uma mestra, uma protetora. Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia. Fique com Deus e os anjos”, escreveu Vanessa.

Noemi interpretou vários papéis, dentre eles, a diretora Olívia em “Carrossel”, no SBT, onde também participou dos dois filmes baseados na novela infantil, “Carrossel: O Filme” e “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina”), no mesmo papel. O papel de diretora na novela é até hoje um dos mais lembrados da carreira de Noemi.

A atriz também teve passagem pela Globo, onde participou da minissérie “Presença de Anita”, o seriado “Os Normais” e as novelas “Esperança” e “Deus Salve o Rei”.

Membros do elenco da novela “Carrossel” lamentaram a morte de Noemi nas redes sociais.

“Obrigada, Nonô, por todos os ensinamentos, por ser essa pessoa cheia de talento e a diretora mais marcante nos corações de toda uma geração. Que sua alma descanse em paz. Lembraremos para sempre você com muito carinho”, escreveu Maisa.



“Ela teve um papel tão importante na minha evolução, na minha formação como um bom profissional, pois ela era uma profissional espetacular. […] Eu via nela um grande espelho do profissional que eu queria me tornar”, lamentou Matheus Ueta, o Kokimoto Mishima da novela.



“Obrigado pelos ensinamentos, Nono, eterna diretora Olivia”, escreveu Jean Paulo, o Cirilo da novela.

“A Noemi era uma maestra tanto nas novelas quanto no teatro. Ela me dava vários toques nos bastidores e o que ela podia passar, ela estava ali passando. Ela tinha um coração gigante, era uma pessoa incrível. Eu e minha mãe estamos muito abalados”, escreveu Nicholas Torres, o Jaime da novela.

“Noemi, nossa diretora Olívia. Quantos ensinamentos…lembro dos textos batidos antes de entrar em cena, das conversas no camarim, das chamadas de atenção, afinal não era fácil estar diariamente com 16 crianças frenéticas…mas ela conseguia. Ela era a nossa mestra! Descanse em paz gigante potência da arte. Foi um prazer. Gratidão. Meus sentimentos a família e amigos”, publicou Larissa.