O curso de graduação de Medicina tem mais de 50 anos de tradição e conta com o respeito e o reconhecimento do mercado. Além da graduação, a UMC oferece aos médicos, formados aqui ou outra instituição, seis programas de residência médica em Cirurgia Geral, Dermatologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade. A residência não é obrigatória, mas é o melhor caminho para a especialização.





O professor Antônio Augusto Moreira Neto, coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) da UMC, explica os passos que o médico tem que seguir para entrar em um dos programas da universidade. “Para concorrer a uma das vagas oferecidas, o candidato deve ser formado em Medicina e o processo seletivo ocorre por meio de prova aplicada anualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Mais de 50 instituições do Estado de São Paulo participam e aproximadamente 700 vagas são ofertadas. A escolha das instituições se dá por ordem classificatória dos aprovados, como se fosse um leilão de vagas”, ressalta.

Na UMC os programas de Cirurgia Geral, Dermatologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia têm três anos de duração e os de Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade, dois anos. “É importante salientar que todos os programas seguem as diretrizes da Comissão Nacional de Residências Médicas (CNRM), em todas as suas questões pedagógicas, garantindo a qualidade do curso”, ressalta o professor Antônio.

Ainda de acordo com o especialista, recentemente, os programas de residência em Cirurgia Geral, Pediatria e Ginecologia foram vistoriados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) – que avalia as condições atuais dos cursos e permite o credenciamento ou recredenciamento para continuidade dos programas -e foi comprovada a excelência de todos eles. “Os demais programas se encontram devidamente recredenciados e são avaliados periodicamente pela CNRM há muitos anos. Além disso, segundo a legislação vigente, todo profissional aprovado para residência tem direito a bolsa-auxílio, com valor determinado em conjunto pelos Ministérios da Saúde e da Educação”, ressalta.

Para o Pró-Reitor Acadêmico e Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, professor Cláudio José Alves de Brito, muitas dessas bolsas-auxílio são custeadas integralmente pela UMC, como as dos Programas de Dermatologia, Clínica Médica e Cirurgia Geral, que não recebem bolsas do governo federal.

Ele também destaca a procura pelas residências oferecidas pela instituição. “É notório o aumento na concorrência dos programas da UMC a cada ano, comprovando o investimento desta universidade na qualidade do ensino médico desde a graduação, na qualificação e renome dos preceptores e coordenadores dos programas de residência, não esquecendo dos equipamentos de saúde onde os residentes atuam que são de referência na área”, finaliza.

Data do Concurso: O edital para o concurso já foi divulgado. A prova será feita pelo Instituto Quadrix (o edital está no site deles). As inscrições vão de 16 a 22 de dezembro e a prova será 15 de janeiro. A convocação para o leilão para escolhas das vagas será dia 07 de fevereiro de 2022.