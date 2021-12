A Secretaria Municipal de Assistência Social vai prestar contas das suas atividades incluindo os gastos financeiros durante o primeiro semestre deste ano na audiência pública virtual na quarta-feira, dia 08, às 9h, na Câmara Municipal, no centro da cidade. A reunião será coordenada pelo presidente da Comissão Permanente de Promoção, Assistência e Desenvolvimento Social (CPPADS) da Casa, vereador Claudio Ramos Moreira (PT).





Por isso, ele informou que a população interessada poderá assistir ao vivo os trabalhos por meio do acesso ao link “Audiências Virtuais” que estará disponível no site oficial ou no canal no youtube. Além disso, o munícipe também pode e deve fazer perguntas sobre a prestação de contas apresentada via comentários (chat) durante a transmissão on-line e fazer eventuais questionamentos que não sejam esclarecidos na audiência pública à pasta da Promoção Social pelo e-SIC da Prefeitura.

Por sua vez, a prestação de contas pela Assistência Social da cidade ocorre em cumprimento aos termos da lei municipal nº 3.256, de 11 de setembro de 2015. Todo o conteúdo deverá ser exposto pelo secretário, Robson Xisto, e pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo de Freitas Siqueira. Já Claudio Ramos aproveita para convidar a comunidade a participar pessoalmente dos trabalhos no Poder Legislativo. Para ele, a presença do público é muito importante para proporcionar o sucesso do evento.

Ainda na mesma data, mas às 10h30, será a vez da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo detalhar as tarefas realizadas pelo órgão no primeiro semestre de 2021. O ato também será transmitido ao vivo. A secretária, Rosemeire Crossi, a Rose Crossi, explicará as tarefas e os investimentos no período. A promoção da audiência pública é uma exigência da lei municipal nº 3.376, de 11 de junho de 2019. A reunião terá o comando do presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo (CPSECLT), vereador Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco.

Por Pedro Ferreira