Um carro que estava sendo abastecido com gás natural veicular (GNV) explodiu em um postou de combustíveis nesta segunda-feira (6), em Sorocaba (SP). O caso aconteceu em um posto do hipermercado Extra, no bairro Jardim Santa Rosália.





Pessoas que passaram perto do local compartilharam imagens do carro destruído. Além de estourar os vidros, o carro teve sua lataria muito deformada. O motorista do carro não estava dentro do veículo na hora da explosão.

Segundo o jornal local BDC, uma frentista que estava próxima ao carro foi arremessada pela explosão, a pelo menos 3 metros de distância. Ela não teve ferimentos, mas, foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, por conta de dores no pescoço.

A empresa de gás natural Naturgy informou em nota que técnicos estiveram no local para uma perícia com a Polícia Científica e averiguaram que o carro tinha dois cilindros, sendo um de GNV e outro de gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha (GLP), instalado de forma irregular e não apropriado para o carro.

As causas da explosão seguem sendo investigadas.