Um homem foi filmado realizando disparos em frente a um estabelecimento na cidade de Poá. O vídeo foi publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (6).



Os disparos ocorreram após discussões do suspeito com outro homem presente na filmagem.



O caso ocorreu em frente ao lounge 011 Hokah Club, que fica na Avenida Nove de Julho, no bairro Vila Acoreana, em Poá, na Grande São Paulo.



No vídeo, é possível ver que várias pessoas saem do estabelecimento e se envolvem no conflito, até que, após uma breve discussão, o homem de camiseta branca realiza o primeiro disparo. Os disparos seguintes são realizados na direção em que a câmera não filma.



O suspeito parece ter alguém específico como alvo, no entanto, não é possível ver se alguém foi atingido pelos disparos.