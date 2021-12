O Governo do Estado de São Paulo adiou o fechamento das bilheterias em estações da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô. Não foram definidas novas datas para o fechamento completo das bilheterias.





O fechamento das bilheterias com transição para terminais eletrônicos teve início no mês de outubro deste ano, quando foram fechadas as bilheterias da estação Belém, da linha 3-Vermelha do Metrô e da estação Granja Julieta, da linha 9-Esmeralda da CPTM.

Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a transição geraria uma economia de R$ 100 milhões por ano e que o fechamento seria gradativo, com prazo final para o final deste ano, o que não ocorreu.