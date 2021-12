A estação Carrão da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo agora se chama Carrão-Assaí Atacadista. A mudança veio após uma negociação de “naming rights” feita entre o Metrô e a empresa.





De acordo com as regras da concessão, o nome do atacadista deverá estar associado ao da estação por um período de 10 anos, e poderá ser renovado por mais 10.

A alteração inclui avisos sonoros nos trens, informando o novo nome aos passageiros, alteração dos mapas em toda a rede, e alteração do totem nos acessos à estação, que agora devem incluir o nome e a logomarca do atacadista.

O Metrô de SP informou que, apesar de ser algo novo na capital paulista, a concessão de “naming rights” de estações de metrô já é algo comum em sistemas de diversas cidades da Europa, Ásia e América do Norte.

Um exemplo no Brasil é do Rio de Janeiro, que trocou o nome da estação Botafogo, na Zona Sul da cidade, para Estação Botafogo/Coca-Cola.

O Metrô de SP informou ter interesse em conceder também as estações Anhangabaú e Penha, da Linha 3-Vermelha, Brigadeiro e Consolação, da Linha 2-Verde, e Saúde, da Linha 1-Azul.

A concessão do nome de estações ajuda a aumentar as receitas não tarifárias, que compreendem a exploração comercial e publicitária das estações, além da locação de áreas e imóveis.

O Metrô afirmou em comunicado que a estação foi escolhida pelo Assaí por conta da identificação da empresa com a região.



“A Vila Carrão é onde nasceu a Companhia – a loja número 1 do Assaí foi aberta em 1974 na Rua da Manilha, nº 42. Já a parada da Linha 3-Vermelha foi inaugurada em 31/05/1986, na Rua Melo Freire”, afirmou a empresa.

Já o atacadista, a concessão pretende homenagear a Zona Leste e reforçar a origem da rede.

“Com esta parceria, o Assaí homenageia a Zona Leste e reforça, assim, a sua origem e a essência de uma marca focada em pessoas, conquistas e vidas que vem ganhando o Brasil. Ainda, a Linha 3-Vermelha está conectada a outros importantes pontos do metrô de São Paulo, conversando diretamente com a população e contribuindo para manter o Assaí presente em seu dia a dia”, disse Marly Yamamoto, diretora de Marketing & Gestão de Clientes do Assaí Atacadista.