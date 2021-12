A cidade de Ferraz de Vasconcelos conta com novas viaturas e equipamentos para utilização da Defesa Civil, a cerimônia de entrega ocorreu na estação do Corpo de Bombeiros da cidade e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, do deputado estadual Rodrigo Gambale e da Major PM Cláudia Andréia Bemi.

Os veículos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, do deputado estadual Rodrigo Gambale e entregues pela Casa Militar de São Paulo.

A prefeita Priscila Gambale recebeu os veículos Fiat Strada acompanhada do coordenador da defesa civil ferrazense, Osvaldo Xisto.

“Esses veículos para a Defesa Civil serão de suma importância para o atendimento à população em casos de pequenos incêndios e em outras ações, mais uma vez buscamos beneficiar os cidadãos ferrazenses”, comentou a chefe do Executivo

Um dos carros vem equipado com tanque rígido com capacidade de 400 litros para combate a focos de incêndio, além disso, também foram recebidos tendas, holofotes e capacetes.

De acordo com a Major PM Cláudia, desde 2019, a Casa Militar procurou os deputados estaduais preocupados em melhorar as estruturas e condições de trabalho da Defesa Civil de seus municípios e desta forma foi feita a negociação para benefício de Ferraz de Vasconcelos.

Também estiveram presentes ao evento os vereadores Flávio Batista de Souza, o Inha, Alexandro Teteco, David Junior, Valter Costa, o Valtinho do Som, Osni Pasquarelli e Álvaro Costa, o Kaká, além dos secretários, Clécio Gonçalves, Luciano Passoni, Nicolas David, José Batista, Dom Souza, Renato Gomes e Hodirlei Martins, de Saúde, Administração, Serviços Urbanos, Esportes, Comunicação, Segurança e Planejamento.