A Prefeitura de Suzano participou da cerimônia de doação de cestas básicas promovida pelo Comitê de Assistência Social da Comunidade Taiwanesa no Brasil nesta terça-feira (07/12). A cidade esteve representada pelo secretário de Meio Ambiente, André Chiang. Na oportunidade, foi confirmado o envio de 3,5 mil itens para instituições paulistas, entre elas o Fundo Social de Solidariedade suzanense, que receberá 500 caixas com alimentos.

O evento, realizado na capital paulista, contou também com a organização do Escritório Econômico e Cultural de Taipei e reuniu entidades de todo o Estado. O convite feito pelo comitê taiwanês a Suzano foi motivado pela integração entre países e culturas, além da parceria fomentada entre as partes. Recentemente, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário André Chiang participaram das festividades do 110º Dia Nacional de Taiwan, a convite do escritório presidido pelo superintendente Luis Fong.

A iniciativa de doar cestas básicas partiu de um grupo de empresários taiwaneses. Para o chefe da pasta do Meio Ambiente, o convite demonstra a confiança do escritório taiwanês na cidade de Suzano, com quem já realizou outras ações neste ano. “Novamente, nosso município foi convidado a integrar um dos eventos organizados pelos representantes taiwaneses no Brasil. Isso é motivo de muito orgulho para nós, afinal, esta é uma ótima oportunidade de estreitar relações”, pontuou.

O superintendente do Escritório Econômico e Cultural de Taipei esteve presente no evento ao lado do presidente do Comitê de Assistência Social da Comunidade Taiwanesa no Brasil, Liu Shue Lin, para recepcionar o secretário suzanense e outras autoridades que compareceram à solenidade. O mandatário expressou seus agradecimentos a Chiang e ao município, relatando que um dos principais objetivos do escritório em parceria com as cidades locais é promover um intercâmbio cultural entre os países.

A história deste povo tem laços bastante estreitos com a nossa cidade, que sempre recebeu gente de todo o mundo com muita alegria e respeito. Estamos muito contentes com o convite, a participação neste evento e, claro, com a doação que recebemos. Nós só temos a agradecer por isso, seguindo sempre juntos no futuro”, disse o secretário.

Entre outras autoridades presentes no evento estavam a cônsul do Paraguai no Brasil, Linda Ovelar, a deputada estadual Damaris Moura Kuo, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Cláudia Carletto, a secretária municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Elza Paulino de Souza, e o vereador de São Paulo Aurélio Nomura.

Crédito das fotos: Divulgação/Secop Suzano