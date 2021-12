Estreou nesta quarta-feira (08) o podcast “Pod Com Elas”, no novo estúdio da TV Cenário. Formado por três amigas, o novo podcast busca tratar de diversos temas, de uma forma leve, porém, com seriedade e muita informação.





Diante de uma grande onda de podcasts que vêm surgindo nos últimos tempos, alguns se destacam por sua premissa, e esse é o caso do “Pod Com Elas”, que, segundo a idealizadora do projeto, Natalie Sol, busca juntar temas importantes com muita informação e entretenimento.

“A ideia surgiu a partir da necessidade de juntar temas importantes como relacionamento abusivo, violência doméstica e abuso sexual, em uma roda de conversa leve, séria e com muita informação. A fim de atrair o maior número de pessoas de todas as idades, levando informação e entretenimento”, contou Natalie.

Formado por Natalie Sol, Cléo Silva e Fiama Poka, o “Pod Com Elas” é uma reunião de amigas com diversas histórias para contar, com vidas diferentes e que se juntaram em pró de um mesmo objetivo.

“[O nosso objetivo é] atrair o maior número de pessoas possíveis, levando informações, abordando temas importantes através dos nossos conteúdos, dos nossos entrevistados, a fim de que a sociedade, principalmente o público jovem feminino, tenha acesso à informação de seu interesse”, explicou Sol.

No episódio de estreia, as meninas falaram principalmente sobre o projeto e sobre si mesmas, de onde vieram, o que fazem e como querem levar o projeto, com muito humor e descontração.

Ao ser perguntada sobre o que ela achou do episódio de estreia do podcast, Natalie disse que foi como deveria ser.



“O episódio de estreia foi como deveria ser, cheio de descontração, contamos um pouco de nossa história, da nossa linha do tempo, certeza que o telespectador se identificou com cada uma de nós”, afirmou Sol.

O “Pod Com Elas” acontecerá nas quartas-feiras, às 19h, no YouTube. Aproveite e assista ao episódio de estreia do mais novo podcast produzido pela TV Cenário.

Se você precisa de um espaço para produzir seu podcast ou suas lives, a TV Cenário possui o espaço perfeito. Montado recentemente, com espaço, câmeras e áudio de qualidade, o local é ideal para o seu projeto. Nos contate agora mesmo pelo WhatsApp (11) 99535-8598.