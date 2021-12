Após anos desativada, a Praça dos Trabalhadores, onde está localizado o Centro de Convenções, será reaberta para a população neste domingo, dia 12 de dezembro. A Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos já realizou a substituição de toda fiação elétrica do local e as últimas reformas já estão sendo feitas.

A Praça contará com uma nova pista de caminhada e o novo piso de concreto foi instalado e recebeu a pintura nesta quinta-feira (9). Além da iluminação de lâmpadas de LED, nova fiação elétrica, serviço de roçagem, capinação, pintura das guias, retirada de entulhos e desobstrução das caixas de esgoto e reforma das sarjetas. Cabe destacar a liberação foi realizada pela Defesa Civil, que garante um espaço totalmente reestruturado para os frequentadores.

Para marcar esse momento tão esperado, a Praça dos Trabalhadores será palco da programação especial de Natal deste ano. Com o tema “Natal Esperança”, a partir das 15 horas deste domingo diversas atividades serão promovidas à população. A abertura será com a chegada do Papai Noel, logo depois a apresentação do Presépio Vivo, com alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Sara Tineue, além da Feira de Artesanato e barracas de alimentação.

“Estamos finalizando a zeladoria, mas é importante destacar que em breve o local receberá uma grande reforma. Convido a todos neste domingo para participar da reabertura da Praça, todo o trabalho está sendo feito com muito carinho e tenho certeza que o ‘Natal Esperança’ transmitirá a paz e a tranquilidade que nós ferrazenses aguardamos por tanto tempo”, disse o titular da pasta, Nicolas David.

Vale ressaltar que o prédio do Centro de Convenções será isolado com tapumes até que a questão jurídica seja resolvida junto ao Ministério Público para retomar as obras de construção. De acordo com a pasta de Assuntos Jurídicos, ainda existe uma questão financeira pendente na Justiça, pois essa é uma obra com denúncias de desvio de dinheiro público e falhas estruturais. Dessa forma, resolvidos os imbróglios judiciais e formalizados os acordos, o local pode ser entregue em até seis meses.