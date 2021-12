Além da quadra poliesportiva que será construída em contrapartida da construção da rodovia, pasta apresentou projetos de ecoponto e ciclofaixas

Uma comitiva da Prefeitura de Poá participou na tarde desta terça-feira (07/12), de uma reunião na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo para discutir, juntamente com a SPMar, concessionária do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas, os trâmites da implantação de uma quadra poliesportiva e solicitar parceria para construção de um ecoponto e ciclofaixas nas áreas remanescentes da rodovia, localizada no município.

A comitiva poaense, formada pelos secretários municipais Claudete Canada (Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços urbanos) e Ricardo Leão (Obras Públicas), além do diretor da Secretaria de Turismo, Afonso Xiol, debateu com a concessionária sobre a quadra poliesportiva que será construída como compensação pela retirada de uma quadra que se encontrava na área de domínio da SPMar, onde foi construído o Rodoanel, no bairro de Calmon Viana.

“A empresa está para assinar o termo de compromisso com a Prefeitura para construção da base para execução do chamado “Projeto Areninha”, do Governo do Estado, além de realizar a instalação dos materiais relacionados à rede elétrica do espaço esportivo. É importante frisar que, a princípio, a intenção era instalar a nova quadra dentro da área de domínio da SPMar, na rua Angatuba, em Calmon Viana, localizada lateralmente abaixo do Rodoanel, o que tornava o projeto perigoso. Em virtude deste risco, optamos em indicar uma área no bairro Jardim Itamarati próximo à Calmon Viana”, destacou Ricardo Leão.

Além da quadra poliesportiva, a comitiva solicitou a parceria com a SPMar e o DER para a implantação de um ecoponto, nas proximidades da Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (CRUMA), em Calmon Viana, além da implantação de uma ciclofaixa sob o Rodoanel. “O ecoponto é uma necessidade do município, precisamos ter esse espaço para o descarte de resíduos sólidos, mas que infelizmente, não temos condições financeiras de fazer este investimento, por isso estamos pedindo a

parceria”, afirmou Claudete Canada.

A secretária complementou destacando que, em relação à ciclofaixa, por se tratar de uma área localizada no limite com o município de Suzano, existe a necessidade de conversar com o prefeito Rodrigo Ashiushi. “Precisamos agendar uma reunião com o prefeito e sua equipe para apresentar o projeto e, caso entendam ser um projeto viável, vamos solicitar a parceria com Suzano também”, disse.

Também estiveram presentes na reunião, o chefe de gabinete do DER, Hugo Koga, o engenheiro da SPMar, Alessandro Chioatto, entre outros representantes do departamento e da concessionária.