Objetivo é que aulas de vôlei sejam promovidas em núcleos descentralizados da cidade no ano que vem

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assegurou nesta terça-feira (07/12) mais uma parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi). Desta vez, a união visa garantir para 2022 a oferta de 1,2 mil vagas em aulas gratuitas de vôlei voltadas a crianças e adolescentes da cidade, em núcleos descentralizados, a exemplo das demais escolinhas esportivas promovidas por meio de convênios da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com outras entidades.

A assinatura do contrato de atividades ocorreu no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, contando com as presenças do diretor do Centro de Atividades (CAT) do Sesi, Carlos Frederico D’Ávila de Brito, da coordenadora de Relações com a Indústria e a Comunidade, Viviane Yukie, do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e do secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho.

Além das aulas gratuitas da modalidade, os participantes deverão ser contemplados com uniforme e carteirinha para que possam frequentar os CATs do Sesi, espaços voltados ao lazer e à prática esportiva. De acordo com o prefeito, a parceria representa mais um passo importante para a juventude suzanense.

“Há algum tempo queríamos firmar essa parceria. Tenho certeza de que vai contribuir muito para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A atividade esportiva, por meio das aulas de vôlei, será capaz de fomentar ainda mais os sonhos de nossos jovens, ensinando valores importantes para a vida adulta e os afastando das ruas, das drogas e da ociosidade. Estou feliz por mais essa conquista para Suzano”, disse Ashiuchi.

Já o secretário Nardinho reforçou a importância do trabalho conjunto em prol do esporte. “Enfrentamos um período muito delicado para o esporte e o lazer em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Agora, com a vacinação, estamos com boas expectativas para 2022, começando já por essa grande novidade. Mantemos, em média, 24 modalidades esportivas nas nossas escolinhas descentralizadas, por meio de convênios com entidades para cerca de 16 mil atendimentos. A parceria com o Sesi vem para endossar esse propósito de transformação pelo esporte”, comentou.

Vale lembrar que, na última sexta-feira (04/12), Suzano também anunciou a parceria da Educação com o Sesi no lançamento do programa “EducaSin”, com a adesão ao material adotado nas escolas do sistema. A iniciativa, que também será colocada em prática em 2022, vem em resposta às discussões que a rede municipal de ensino realizou nos últimos anos.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano