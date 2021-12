Honraria foi conquistada na categoria ‘Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda’ e recebida pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu na tarde desta terça-feira (07/12) o prêmio “Parcerias Municipais”, do governo do Estado, na categoria “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”. A solenidade ocorreu na Sala São Paulo, na capital paulista, sendo o segundo troféu conquistado pela cidade neste ano.



Com as presenças do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia e do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o 2º ciclo de premiações no ano de 2021 contemplou 31 municípios dos 645 do Estado. Entre eles, Suzano foi laureado pelo trabalho de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), além de receber cerca de R$ 700 mil, que serão destinados às áreas relacionadas com a honraria.



No anúncio, o governo do Estado apresentou Suzano como destaque no prêmio “Parcerias em Ação”, que enaltece os municípios com a melhor execução dos planos de ação e engajamento. Dos oito eixos envolvidos, a cidade administrada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi foi elogiada pelos trabalhos de apoio às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, além do acelerado ritmo de retomada da economia no período de baixas dos casos da Covid-19.



Para o chefe do Executivo suzanense, o prêmio é resultado da soma de esforços dos servidores municipais, que, mesmo durante os difíceis picos da pandemia, não pararam e seguiram prestando suporte ao cidadão. “Nosso social não parou. Antes mesmo da criação das vacinas e da campanha de imunização, nossos colaboradores foram às ruas e ajudaram quem mais precisava. Foram centenas de toneladas de alimentos distribuídos, sem contar o serviço intenso de cruzamento de dados entre prefeitura e associações para que pudéssemos chegar ao maior número de casas”, lembrou.



Ashiuchi também agradeceu o apoio das empresas e do trabalho do setor de Desenvolvimento Econômico. “Suzano é a cidade que mais gera emprego na região do Alto Tietê em números absolutos. Isso é fruto do crescimento e da expansão do município, junto ao resgate da credibilidade com a iniciativa privada. Agradeço a todos pelo apoio e por investirem na cidade”, disse.



Ainda no evento, o governador João Doria parabenizou as autoridades presentes, em especial os prefeitos das cidades premiadas, reforçando que o troféu foi dado aos gestores que “arregaçam as mangas, que acordam mais cedo e vão dormir mais tarde, que atuam de forma eficiente e que trazem resultados”.



Por fim, o prefeito suzanense agradeceu o reconhecimento por parte do governo do Estado, mencionando o deputado estadual André do Prado por todo apoio dado, possibilitando um crescimento ainda melhor para a cidade. “Quero agradecer a todas as autoridades que ajudam Suzano a crescer, como o deputado estadual André do Prado, o governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Dedico esse prêmio aos colaboradores da Prefeitura de Suzano, que não medem esforços para fazer nossa cidade crescer e se desenvolver, nos credenciando como o município que mais avança na região, conforme apontam estudos nacionais. Seguiremos trabalhando diariamente para que continuemos nesse ritmo de crescimento”, concluiu.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano