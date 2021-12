O Fundo Social de Solidariedade de Suzano firmou uma parceria com o Parque Aquático Magic City, no distrito de Palmeiras, para realização de uma ação especial nesta quinta-feira (09/12), Dia Nacional das Pessoas com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas. O espaço de lazer privado promoveu atividades recreativas gratuitas com os participantes. A iniciativa reuniu cerca de 140 pessoas dos serviços de cuidado especial entre membros atendidos e profissionais do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência de Suzano.





O órgão municipal viabilizou a possibilidade de alunos e integrantes de instituições de cuidados parceiras da Prefeitura de Suzano visitarem o local e desfrutarem das experiências oferecidas de forma gratuita. A ação especial foi idealizada pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) com o apoio da Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra).

Ao longo do dia, houve ações pensadas para a inclusão social dos alunos. Além das atrações, a administração do local posicionou cinco monitores e quatro bombeiros para garantir a segurança dos alunos nas piscinas, complexos e toboáguas. O Magic City também ofereceu refeições gratuitas completas para os visitantes durante o café da manhã e o almoço, pensando no bem-estar e na experiência dos presentes.

O diretor comercial Diogo Sousa explica que muitos dos alunos que participaram do dia de lazer estavam em um parque aquático pela primeira vez em suas vidas. “O Magic City realiza diversos trabalhos sociais durante o ano, como arrecadação e distribuição de alimentos e entrega de presentes para crianças e adolescentes da região em datas comemorativas. Com a melhora nos índices da pandemia, estamos retomando com as ações presenciais, como esta, pensada com muito cuidado para este dia tão importante”, conta.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Larissa Ashiuchi, destacou que a ação, a primeira a ser realizada após o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), atendeu às expectativas. “Foi mais um ano em que estivemos juntos nessa ação linda, que só tem a beneficiar os alunos e profissionais do Centro de Convivência. Saber que podemos dar essa mão amiga ao próximo é muito gratificante, especialmente quando tantas pessoas tiveram a oportunidade de ter um dia divertido em um espaço tão bom como o Magic City”, conta.

Esta não é a primeira vez que a Prefeitura de Suzano participou do projeto de integração no parque. Em 2019, quando foi realizada a última edição do evento, o órgão dirigido por Larissa também indicou alunos de serviços sociais para participarem das atividades. De acordo com ela, a parceria foi mantida para promover novas oportunidades para este público.

“Enquanto membros do Fundo Social, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance para promover a igualdade e a chance de dar oportunidades novas à população, independentemente de sua condição. Com o retorno dessa atividade muito bem planejada pela equipe do Magic City, estamos mais do que contentes em ajudar na realização deste dia tão especial”, finalizou.