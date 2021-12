Um idoso de 72 anos perdeu o controle de seu carro e invadiu uma drogaria que fica na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (13). Não houve feridos.





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista informou aos militares que seguia na Rua Eridano, no bairro Flávio Marques Lisboa, para acessar a Avenida Menelick de Carvalho, até que, em um cruzamento, cedeu a preferência a outro motorista. Mais a frente, ele perdeu o controle do automóvel e invadiu a drogaria.

A vidraça do local ficou destruída e alguns produtos foram atingidos. Os airbags do carro foram acionados no impacto. Clientes e funcionários não foram atingidos. Segundo a PM, o idoso não precisou de socorro médico.