A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano segue com intervenções viárias por toda a cidade. Recentemente, os agentes municipais estiveram em mais de 20 bairros promovendo o reforço das sinalizações e de recursos de acessibilidade, com pintura de faixas de pedestre e substituição de placas de trânsito danificadas, entre outras medidas que seguem em andamento pelos quatro pontos da cidade.





As equipes da pasta passaram por 21 vias. Foram promovidas a manutenção da sinalização horizontal, com pintura de lombadas, áreas exclusivas de carga e descarga, vagas de estacionamento e rotatórias, e a recolocação de balizadores em locais onde os equipamentos estavam danificados. A medida compreendeu bairros como Parque Santa Rosa, Cidade Miguel Badra, Vila Urupês e Jardim Monte Cristo.

Outro destaque ficou por conta da instalação de novas placas de sinalização em 16 ruas da cidade, substituindo as antigas que estavam danificadas e também atendendo a pontos onde as orientações visuais se faziam necessárias. As ações beneficiaram diversas vias que recebem grande contingente de pedestres e veículos diariamente, tanto no centro expandido como na região norte e nas adjacências da Vila Amorim.

Além disso, houve a instalação de dois novos pontos de ônibus com cobertura na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), próximo ao bairro Tabamarajoara, e na estrada Santa Mônica, em trecho no Jardim Suzanópolis onde não havia nenhum equipamento do tipo. Em seus trabalhos diários, a pasta também cumpriu a reforma de três rampas de acessibilidade da rua General Francisco Glicério, no centro da cidade, tendo em vista que é um local muito acessado pela população.

Por fim, também houve novas medidas de revitalização nos cemitérios municipais. Na unidade São Sebastião, do Sítio São José, foi feita a pintura de todas as vias internas do local, além das faixas de pedestre e vagas de estacionamento do entorno. Já no Cemitério São João Batista, no Parque Alvorada, o foco dos serviços foi na reforma das adjacências, com pintura de guias e demarcações viárias de acesso ao endereço.

O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, ressaltou a importância destas medidas para fortalecer o trânsito na cidade. Ele ainda destacou outros trabalhos que estão em andamento, como a instalação de placas toponímicas e a Operação Tapa-Buraco, que segue atuante pelos bairros promovendo a recuperação asfáltica das vias.

“Estamos sempre reforçando as pinturas e substituindo placas e sinais luminosos, que informam e orientam pedestres e motoristas. Os resultados são fruto de um trabalho sério, consistente e constante, feito para oferecer as melhores condições de trânsito possíveis à população e, com isso, garantir uma circulação tranquila e segura aos condutores e pedestres, tanto nos bairros como na região central”, concluiu o titular da pasta.