As lojas do Suzano Shopping terão horário especial nos próximos dias para que os clientes possam realizar as compras natalinas e das celebrações de ano novo com mais tranquilidade. Na semana que antecede o Natal, lojas e quiosques terão horário ampliado.





Do dia 16 até o dia 23, as lojas funcionarão uma hora a mais, das 10h às 23h; no dia 19, um domingo, os consumidores também contarão com mais tempo para as compras, das 10h às 22h. No dia 24, véspera do Natal, quem deixou para garantir presentes para familiares e amigos encontrará as lojas abertas das 9h às 18h; também no dia 31, véspera do Ano Novo, o horário será diferenciado, das 10h às 16h.

Já nos dois feriados, 25 (Natal) e 01 de janeiro (Ano Novo), a abertura das lojas será opcional. No intervalo entre os feriados, de 27 a 30 de dezembro, os estabelecimentos funcionarão das 10h às 22h. A praça de alimentação abre todos os dias, a partir das 11h, e acompanha o cronograma especial.

Até o dia 24, os clientes podem aproveitar as notas fiscais de compras e concorrer ao sorteio de 3 vales de R$ 10 mil cada na promoção “Natal dos Sonhos”. Cada R$ 250,00 em notas de lojas e quiosques participantes da promoção dá direito a um cupom. Doando um quilo de alimento não perecível (exceto sal) a cada troca, o cliente ganha um cupom extra e ajuda o Fundo Social de Solidariedade. O balcão de trocas fica no corredor da expansão (em frente à loja Go On).

O sorteio será dia 28 de dezembro, às 15h, com transmissão pelo Instagram. Cada vale de R$ 10 mil deve ser utilizado em compras exclusivamente no Suzano Shopping (consulte regulamento completo no balcão de trocas e no site www.suzanoshopping.com.br).

“Natal dos Sonhos” é também o tema da decoração especial deste ano, com um cenário encantador instalado na entrada principal, onde o Papai Noel, agora presencialmente, recebe pedidos e tira fotos com as crianças todos os dias, até dia 24.

O Suzano Shopping fica na Rua Sete de Setembro, n° 555. Mais informações: www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.