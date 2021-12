Os editais do Censo Demográfico 2022 foram publicados nesta quarta-feira (15), serão disponibilizadas 206.891 vagas temporárias.





A distribuição das vagas será da seguinte forma:

183.021 vagas para a função de Recenseador com remuneração de acordo com a produção e taxa de inscrição de R$ 57,50;

18.420 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor com salário de R$ 1.700 e taxa de inscrição de R$ 60,50;

5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal com salário de R$ 2.100 e taxa de inscrição de R$ 60,50.

Serão dois processos seletivos com vagas distribuídas para praticamente todos os municípios do Brasil.

Agente censitário municipal e agente censitário supervisor

São 18.420 vagas para Agente Censitário Supervisor e 5.450 vagas para Agente Censitário Municipal, distribuídas em 4.409 municípios do país. Os contratos terão duração de 5 meses, podendo ser prorrogados.

Clique aqui para conferir o edital para Agente censitário municipal e agente censitário supervisor.

Recenseador

183.021 vagas são para a função de recenseador, distribuídas em 5.297 municípios do país. De Acordo com o IBGE, os recenseadores terão prioridade para trabalhar perto do local onde residem. Os contratos terão duração de 3 meses, podendo ser prorrogados.

Clique aqui para conferir o edital para Recenseador.