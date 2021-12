Dois estudantes de Engenharia da UMC foram contemplados com o Prêmio Melhor Aluno do Instituto de Engenharia. Letícia Tiemi Yugue, formada em Engenharia Civil, e Andrew Guimarães, em Engenharia Elétrica, ambos em 2019, vão ser premiados no próximo dia 14, em São Paulo, pelo bom desempenho acadêmico ao longo da graduação.





De acordo com o coordenador dos cursos de Engenharia, Marcello Santos, essa é a primeira realização de um evento para a premiação, pois antes, era somente o envio do certificado. “É um orgulho enorme ter nossos alunos nessa premiação, pois o Instituto de Engenharia é uma organização centenária e bastante reconhecida. Espero que com o trabalho e dedicação dos professores e alunos possamos ter mais futuros engenheiros da UMC sendo premiados. Parabéns aos alunos premiados da Engenharia Civil e Engenharia Elétrica”, ressalta.

Segundo Andrew, a premiação foi uma grande surpresa. “Fiquei muito feliz quando recebi a notícia, foi uma forma de reconhecimento desses anos de estudo bem aplicados. Eu cansei de ouvir que universidades federais são melhores, sempre meio que “jogando” a gente pra baixo. Mas sempre mantive meu foco para tirar proveito do que temos de melhor na universidade”, diz o ex-aluno.

O evento vai acontecer em São Paulo, no dia 14 de dezembro, terça-feira, às 19h e será uma celebração ao Dia do Engenheiro.