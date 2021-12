O município de Poá realiza neste sábado (18/12) a Campanha Natal Solidário, por meio do Projeto Recicla Poá, da Secretaria de Ambiente e Recursos Naturais em parceria com a ONG Espaço Urbano. Além de fazer a diferença no Natal de uma criança, a ação conscientiza a população sobre a importância da reciclagem de resíduos sólidos. A iniciativa será realizada na Loja do Bem “Colete e Troque”, das 13 às 16 horas, com o apoio da Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (CRUMA).





Para participar, basta levar um quilo de material reciclável higienizado na Loja do Bem, localizada na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro). “Estamos felizes em promover mais essa ação pelo nosso projeto ambiental que já é um sucesso entre os munícipes. Participando a pessoa não só presenteia uma criança, mas também o meio ambiente”, ressaltou a secretária da Pasta, Claudete Canada.

A Campanha Natal Solidário aceitará qualquer tipo de material reciclável, desde que esteja devidamente higienizado, como por exemplo, vidro, plástico, papel, papelão, metal, madeira, entre outros.

DIA D DO MEIO AMBIENTE

Além dessa ação solidária de Natal, no último sábado (11/12), a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, promoveu o “Dia De Doar do Meio Ambiente”, com duas ações diferentes, sendo uma voltada para a troca de recicláveis na unidade da Loja do Bem “Colete e Troque”, na Praça da Bíblia, e outra destinada à realização de uma atividade esportiva, por meio da “Caminhada Solidária”.

De acordo com a Secretaria, as duas atividades alcançaram 140 quilos de materiais recicláveis. “Agradecemos a participação de todos que puderam estar conosco e contribuíram com a causa, seja realizando a troca para adquirir produtos na Loja “Colete e Troque” como na nossa caminhada, que além de arrecadar recicláveis para a CRUMA também somou quilometragem para a cidade concorrer a instalação de uma Estação de Reciclagem ou um prêmio equivalente na área ambiental”, frisou.

A Loja do Bem “Colete e Troque” está localizada na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n – Centro) e funciona às terças e quintas-feiras, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas.