A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos aumentou o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na cidade, o aumento se deu por conta do aumento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumula 10,25% nos últimos 12 meses. O IPCA é o índice de inflação usado para calcular o IPTU na cidade.





O aumento é simplesmente uma correção da inflação, logo, está correto, porém, munícipes questionaram o aumento, citando um dos compromissos firmados pela atual prefeita, Priscila Gambale (PSD), em sua campanha.

Era dito que não haveria aumento do IPTU durante o mandato de Priscila, que no caso, seria um aumento além do valor exigido pela lei, e, nesse caso, realmente não houve, foi aplicada somente a correção da inflação, porém, moradores da cidade ficaram confusos, já que, em sua campanha, a prefeita não ressaltou que ainda haveriam aumentos, levando em conta que, segundo a lei, é necessário corrigir o valor dos impostos de acordo com a inflação.