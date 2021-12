O projeto “Suzano Mais Emprego” segue com uma série de vagas de trabalho disponíveis. Desta vez, são 234 oportunidades, com destaque para as contratações temporárias. As vagas podem ser consultadas em bit.ly/suzano-emprego e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, no formato “Word” ou “PDF”.





De acordo com a última atualização, 40 vagas para motorista de ônibus seguem disponíveis para candidatos habilitados que residem em Suzano, Poá, Mogi, Ribeirão Pires, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Outro destaque são 18 oportunidades para o cargo de consultor de vendas, voltado a pessoas com experiência mínima de seis meses, além de 20 vagas temporárias para costureiro.

Inclusive, contratações temporárias também estão disponíveis para os cargos de eletricista de manutenção (10 vagas); ajudante de eletricista (5); caldeireiro (4); mecânico de manutenção (10); operador de eletroerosão (2); impressor flexográfico (2); mecânico de manutenção em segmento têxtil (4) e eletricista de manutenção em segmento têxtil (1).

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, as contratações temporárias tendem a ser mais recorrentes nesta época do ano, entre os meses de dezembro e janeiro. “Neste período, temos uma tendência para o surgimento de vagas temporárias em setores específicos que observam um aumento na demanda de atendimento. Logo, as oportunidades aparecem e são uma opção de renda uma vez que, dependendo do desempenho e das possibilidades do empregador, existe a chance de efetivação”, explicou.

As vagas são semanalmente atualizadas no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br), de acordo com as oportunidades disponibilizadas pelas empresas contratantes, geralmente com a descrição de cargos conforme a experiência desejada, o nível de escolaridade, o local de moradia e a disponibilidade para trabalhar em determinados municípios.

Os interessados podem consultar as vagas e enviar currículos em arquivo “PDF” ou “Word” para suzano.vagas@gmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Vale destacar que, para se candidatar às vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), também é necessário anexar o laudo médico comprobatório.