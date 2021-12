A campanha Natal de Luz, iniciada com a primeira Parada de Natal de Itaquaquecetuba na segunda-feira da semana anterior (6), com verba angariada por meio do jantar e show beneficente que aconteceu na última sexta-feira (10), chega até as crianças. No próximo sábado (18), a partir do meio-dia, o Papai Noel descerá de helicóptero e haverá shows, tendo a dupla Patati Patatá como atração principal, e brinquedos infláveis à vontade.

O evento é idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e será realizado na sede da Secretaria de Serviços Urbanos (rua Ali Hamoud, 40 – Jardim Alpes de Itaquá). O objetivo é oferecer, gratuitamente, um dia de confraternização, cultura e lazer para os pequenos por ocasião do Natal.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Claudia Marzagão, muitas famílias não terão um momento de lazer durante as festividades de final de ano. “Queremos proporcionar o melhor Natal possível para essas crianças e suas famílias com um dia de diversão.”

Todas as crianças do município podem participar, em especial aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade atendidas pelas unidades do CRAS, CREAS e demais serviços de assistência social, assim como as famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“As ações sociais do próximo ano devem ser intensificadas. Queremos mudar a cidade e aos poucos vamos dando uma nova cara, com mais empregos, mais ações e fortalecendo as famílias”, acrescentou a primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade.

Depois desse evento, a festa continua na Praça Padre João Álvares. O prefeito Eduardo Boigues fará a inauguração da árvore de Natal às 20h. Além disso, a Casa do Papai Noel já está aberta para visitação, de segunda a sábado, das 18h às 21h, e aos domingos, das 14h às 19h.

“Fizemos uma linda Parada de Natal, decoramos a praça, abrimos a Casa do Papai Noel e para fechar com chave de ouro, vamos realizar esse evento para as crianças no sábado, a partir do meio-dia, e depois inaugurar a árvore de Natal da praça às 20h”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.