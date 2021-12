Pessoas com deficiência, que, hoje, já são mais de 14 mil em Ferraz de Vasconcelos deverão ter a sua disposição um automóvel adaptado na Secretaria Municipal da Saúde. A compra do veículo tipo van faz parte de uma emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA) para o exercício de 2022. Na prática, o vereador Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, destinou a metade da sua cota, isto é, um pouco de 132 mil para possibilitar a aquisição do carro para fazer o transporte de pacientes com deficiência.





Na realidade, a emenda obrigatória uma vez apresentada e aprovada pelo plenário da Câmara Municipal, a prefeita, Priscila Gambale (PSD), não poderá deixar de proceder à compra da viatura adaptada para tal finalidade no ano que vem. Além disso, como a verba no valor de R$132 mil serve apenas para custear a compra do automóvel, o vereador Luiz Tenório de Melo (PL) reservou uma emenda impositiva de R$32 mil para permitir o processo de adaptação do veículo.

Presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CPDDPC), do Poder Legislativo, o vereador Eliel Fox, acredita ser de suma importância colocar à disposição de munícipes com deficiência ou com dificuldade momentânea de locomoção esse tipo de transporte para auxiliar no dia a dia quando o mesmo precisar ir, sobretudo, buscar atendimento fora da cidade. “Trata-se de uma medida concreta que beneficiará milhares de pessoas com deficiência”, comentou.

O parlamentar também fez questão de turbinar o orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, chefiada pelo vereador licenciado Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD). No fundo, Eliel Fox elaborou uma emenda impositiva de mais de R$132 mil para garantir o recapeamento do asfalto no trecho da Rua Vinícius de Moraes, na Vila São Paulo. Já o texto-base da LOA e mais 56 sugestões sendo 55 delas obrigatórias foram votados em primeiro turno e em única discussão nesta terça-feira, dia 14. A redação final será apreciada em segunda e última discussão no próximo dia 21, a partir das 9h.

Por Pedro Ferreira