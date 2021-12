O Campo de Futebol Vereador Lairton Dantas Pessoa, o Primo Ceará, no Jardim Castelo em Ferraz de Vasconcelos, deverá ganhar um playground no ano que vem. A futura obra será financiada por uma emenda impositiva de R$20 mil do vereador José Juca de Araújo Neto (PSC), o Juca do São Judas. Além disso, o parlamentar (foto) também sugeriu outra emenda obrigatória de R$50 mil para a revitalização da Viela Gilson Inácio do Monte, na altura do número 1.100 da Estrada Miguel Dib Jorge, no Parque São Judas Tadeu.





O vereador decidiu ainda utilizar o montante de um pouco mais de R$62 mil para que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, chefiada pelo vereador licenciado Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD) execute os serviços de pavimentação de um trecho da Rua Olavo Bilac, ou seja, do número 585 até a esquina com a Avenida XV de Novembro, na Vila Bianchi, na região da Nove de Julho. A colocação do asfalto é uma reivindicação antiga dos moradores.

Também se utilizando da sua cota de em torno de R$264 mil das emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2022, Juca do São Judas resolveu destinar a metade desse valor para a compra de mobiliário para o Centro Integrado de Atenção à Mulher, o chamado “Mais Mulher” pela Secretaria Municipal da Saúde. O espaço recém-inaugurado (foto) funciona na Avenida Brasil, 2.141, na Vila Romanópolis, no centro.

A votação da redação final das 55 emendas obrigatórias, uma aditiva e do texto-base da LOA para o ano que vem ocorre na última sessão ordinária deste ano, na próxima terça-feira, dia 21, a partir das 9h. Depois, a matéria de autoria do Poder Executivo segue para sanção da prefeita, Priscila Gambale (PSD). Em 2022, a Prefeitura Municipal estima uma receita de R$426,5 milhões e uma despesa de R$424,8 milhões. As propostas impositivas e o projeto básico foram aprovados em primeiro turno, na terça-feira, dia 14.

Por Pedro Ferreira