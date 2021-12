A equipe de Gusttavo Lima sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (20), no km 206 da BR-230, em Soledade, na Paraíba. O cantor não estava no veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van que transportava os profissionais bateu na lateral de um carro, perdeu o controle e capotou.





A maioria da equipe teve ferimentos leves, porém, cinco pessoas tiveram ferimentos mais sérios e foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande para a realização de exames.

Até 14h15, dois dos feridos não tinham sido liberados, um deles passou por uma cirurgia no tórax. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a previsão é que os profissionais recebam alta ainda hoje.

A van com a equipe de Gusttavo Lima estava voltando de um show do artista em São Bento, no Sertão da Paraíba, na noite deste domingo (19). A equipe estava indo para Recife, onde voltariam de avião para suas casas. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.