Após informações anunciadas recentemente sobre a retirada do cartão BOM no uso das linhas da Radial Transporte, que surgiram após anúncio do governador João Doria sobre a criação do Cartão TOP, a empresa lançou uma nota nesta segunda-feira (20) rebatendo algumas informações que estavam sendo propagadas nas redes sociais.





“Nota da Radial Transporte sobre o Cartão BOM



A Radial Transporte esclarece que a retirada do BOM é uma ação exclusiva de sua administradora e responsável, a empresa Autopass, que será substituído pelo cartão TOP, tendo seu uso voltado para os transportes geridos pelo Estado de São Paulo, ou seja, Trem, Metrô e ônibus das linhas intermunicipais.





A Radial Transporte, concessionária e responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica de Suzano, aderiu ao cartão ONPAG para a bilhetagem eletrônica nos municípios onde tem operação.





Os movimentos e informações ligando a Radial Transporte com a mudança do cartão trata-se de Fake News, informação mentirosa, que busca prejudicar a companhia. E todos os usuários de transporte público de Suzano não sofrerão quaisquer prejuízos com a mudança do cartão.

Quanto ao crédito no Cartão BOM, a Radial Transporte informa que não é de sua responsabilidade, mas da empresa Autopass. A Radial é apenas uma das poucas credenciadas pela Autopass para aceitar o Cartão BOM no transporte municipal.





Conforme divulgação feita desde de o mês de novembro, os ônibus municipais deixarão de aceitar o Cartão BOM a partir do dia 31 de dezembro de 2021. E caso haja prorrogação deste prazo os usuários serão comunicados.



Mais informações

Assessoria de Imprensa da Radial Transportes



(11) 94011-7731”

Os usuários podem obter informações sobre os novos cartões OnPag pelo WhatsApp (11) 91212-3060 ou através do e-mail atendimento@ongroupsolucoes.com.br.