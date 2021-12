Com o aumento do número de implantes dentários ocorrido neste último ano no Brasil – cerca de 800 mil procedimentos são feitos por ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Médica Odontológica e Hospitalar (ABIMO) -, é normal gerar dúvidas quanto ao uso de dentaduras e implantes. Essa incerteza acontece, geralmente, em pessoas que perderam quase todos, ou todos, os dentes da boca.





O objetivo de ambos é o mesmo, ou seja, a necessidade de devolver a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes, porém os procedimentos são desenvolvidos de formas diferentes.

De acordo com o especialista em implantes e diretor clínico da Oral Unic de Mogi das Cruzes, Dr. Alvaro Rodrigo dos Santos, a dentadura é uma prótese removível, substituindo a função dos dentes que estão faltando. “A dentadura pode ser total ou parcial, sendo que a total é indicada para pessoas que possuem a falta de todos os dentes”, relata.

Já a prótese parcial é indicada para as pessoas que ainda possuem dentes na boca e só precisam substituir os que, por algum motivo, precisaram ser retirados. “Ela tem um metal que possibilita o encaixe com os outros dentes”, comenta o Dr. Alvaro.

Segundo o especialista, a vantagem da dentadura é o custo. Além disso, o paciente não precisa passar por cirurgias para colocar a prótese. Porém, existem as desvantagens, entre elas que a dentadura não devolve a qualidade da mastigação. Dependendo do alimento, a prótese pode sofrer fraturas, pois não oferece a mesma resistência que um implante.

Com relação às próteses parciais, elas podem prejudicar os dentes sadios, que são utilizados como suporte. Fora isso, os pacientes podem ter perda óssea. “Quem usa dentadura tende a sofrer perda óssea com o passar do tempo, o que deixa seu rosto mais envelhecido”, complementa o dentista.

Quando o assunto é implante dentário, o especialista explica que é realizado uma inserção de um pino de titânio, por meio de procedimento cirúrgico, que exerce a função de substituir a raiz de um dente que foi perdido, servindo como suporte para um dente artificial, que, neste caso, seria a prótese.

Os implantes são indicados tanto para pessoas que perderam todos os dentes quanto para aquelas que têm apenas um ou alguns dentes na boca.

O implante oferece uma aparência mais natural ao sorriso e é mais resistente à mastigação, diferente da dentadura.

Para o Dr. Alvaro, outro benefício do implante é a permanência da estrutura óssea do paciente. Além de tudo, um dente implantado pode durar muitos anos, desde que seja realizado os devidos cuidados.

E por fim, vale destacar que com os implantes o paciente volta a ter o céu da boca livre, aprimorando e resgatando o sentir dos sabores de alimentos e melhoria na fala.

