Um bar foi interditado nesta segunda-feira (20), no Parque Residencial Samambaia, em Suzano. O caso ocorreu após uma denúncia, por conta de um vídeo em que um homem mata e come uma cobra no estabelecimento. Segundo a Prefeitura, os responsáveis serão conduzidos às autoridades para análise do caso.





O Departamento de Fiscalização e Posturas informou que a equipe recebeu o vídeo por meio das redes sociais. Nas imagens, o homem aparece cortando o animal silvestre em pedaços e comendo na frente de outros clientes. Uma pessoa incentiva a ação, enquanto outras dão risada no fundo.

O local foi vistoriado com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. A equipe do órgão constatou que o animal havia sido retirado de um matagal próximo. Após pedirem os documentos necessários para o funcionamento do negócio, os agentes constataram que o bar não possuía alvará, o que fez o local ser interditado.

“Estamos sempre atentos às irregularidades nos estabelecimentos da cidade, independentemente dos motivos ou da forma como estas chegam para nós. Situações como a que vimos hoje fazem parte de nosso trabalho e devemos manter a vigilância constante para que locais como este bar operem dentro da regularidade ou deixem de funcionar”, ressaltou o diretor de fiscalização, Edson Tavares. .

A Prefeitura informou que o homem que comeu o animal silvestre e a dona do estabelecimento serão encaminhados às autoridades por crime ambiental. Estamos tentando identificar a pessoa que estava incentivando ele a comer essa cobra, como consta o vídeo. Até mesmo porque é uma cobra peçonhenta, da fauna silvestre. Estamos preparando um processo para encaminhar para o Ministério Público, para que sejam apurados os fatos”, disse.

O secretário municipal do Meio Ambiente, André Chiang, lamentou a ocorrência. “Esta é uma situação grave e inconsequente por parte do munícipe, não apenas em relação aos maus tratos e a morte de um animal, como também pelas possíveis consequências à sua saúde ao ingerir um animal desconhecido”.

“Trabalhamos diariamente para evitar situações como essa através da conscientização e dos cuidados com nossa fauna local e esperamos que sejam tomadas as medidas cabíveis”, ressaltou.

Para denunciar o funcionamento inadequado de comércios, ligue para o Departamento de Fiscalização de Posturas no telefone (11) 4745-2046.