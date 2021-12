O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, de Mogi das Cruzes, deve ter cerca de 160 ônibus extras para viagens de fim de ano, entre os dias 24 de dezembro e 2 de janeiro.





A estimativa é da concessionária Atlântica, que administra o terminal. Segundo ela, o número de embarques no terminal continua abaixo do registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, com uma queda de 50% a 60%. Mas, em relação a 2020, houve um aumento de cerca de 40%.

A concessionária informa que todos os passageiros devem estar com seus documentos. Crianças menores de 12 anos devem apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento original, além dos documentos dos responsáveis.

Os protocolos de prevenção da Covid-19 devem ser seguidos durante todo o percurso, principalmente o uso de máscara, que é obrigatório.

A concessionária informou que o trajeto entre Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro segue ativo, operando nos seguintes horários: 11h (todos os dias), 23h59 (às segundas, terças e quartas) e 21h15 (às quintas, sextas, sábados e domingos). Já para Volta Redonda, o horário de embarque é às 14h10, todos os dias.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, o telefone é 4797-5263.