Recurso da Deputada Federal Sâmia Bomfim será destinado ao Programa “Informática Educativa”, em quatro unidades escolares

A Secretaria de Educação de Poá conquistou uma emenda de R$ 500 mil junto à Deputada Federal Sâmia Bomfim e será voltado para iniciar o Programa “Informática Educativa” já em 2022 na rede municipal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21/12), à prefeita Marcia Bin, em seu gabinete, pela Secretária da Pasta, Simone Lacerda, e o professor da rede, Juvenil Batista Lopes (Juca). A parlamentar não pôde estar presente por estar em licença-maternidade.

De acordo com a chefe da Pasta, o Programa Informática Educativa foi criado pela Secretaria Municipal de Educação, a partir da verificação da necessidade de se implementar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao currículo e às práticas pedagógicas do município.

“Este projeto será realizado inicialmente em quatro escolas que possuem turmas de Ensino Fundamental II, como a Estância Hidromineral de Poá (Biritiba), João Pedro de Almeida (São José), Cybele Paiva Valsecchi (Jardim Débora) e José Antônio Bortolozzo (Cidade Kemel). A ideia é que ele seja ampliado, posteriormente, para as demais unidades escolares”, explicou Simone.

A secretária explanou ainda que o principal objetivo do Programa Informática Educativa é promover a alfabetização e o letramento digital, tornando acessíveis às tecnologias e às informações que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão digital. Além disso, a fim de promover o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TIDICs), pretende-se formar professores, equipar as unidades escolares e disponibilizar equipamentos aos estudantes e professores.

Com o recurso federal será possível ainda a aquisição de diversos produtos, como notebooks, projetores de slides, telões, caixas de som, impressoras, kits de tintas e “carrinhos” com 30 chromebooks para as quatro unidades escolares contempladas neste primeiro momento.

“Fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto. Como professor também quero ser responsável pelas conquistas que irão transformar a vida das crianças. Acredito muito na Educação e estes equipamentos serão de grande importância nas aulas práticas e no dia a dia com os estudantes. Aproveito para agradecer novamente à deputada Sâmia por essa ajuda tão valiosa para nós”, frisou Juca.

A prefeita Marcia Bin ressaltou que o principal objetivo dessa gestão é realizar todos os investimentos possíveis e necessários para levar a melhor qualidade de ensino aos estudantes. “Agradeço o empenho da secretária Simone e de toda a sua equipe na elaboração e execução desses projetos, bem como do professor Juca, que articulou junto à deputada para a conquista desse recurso. E, claro, agradecer à Sâmia Bomfim por dedicar a sua atenção a nossa cidade. É com esta união que vamos levar o melhor serviço para as nossas crianças. Em 2022 teremos muitas novidades boas para a Educação”, disse.