O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta quarta-feira (22/12) a confirmação da construção de uma escola estadual no bairro Cidade Miguel Badra, com investimento de mais de R$ 14 milhões. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Além disso, unidades de ensino também deverão receber coberturas em suas quadras, com aporte de R$ 7,2 milhões. A conquista foi intermediada pelo deputado estadual André do Prado.

Na ocasião, Ashiuchi acompanhou todo o evento no Auditório Ulysses Guimarães, que contou com a participação do governador em exercício Rodrigo Garcia. Na oportunidade, as autoridades apresentaram os principais avanços no setor em âmbito estadual, ao passo em que detalharam os investimentos nas cidades.

Em Suzano, por exemplo, o Estado irá construir uma escola no bairro Cidade Miguel Badra, com um investimento de R$ 14 milhões. Todas as tratativas para a área de construção e para o início da licitação estão sendo acertadas, com apoio da prefeitura. O governo estadual também aplicará R$ 7.268.244,97 para cobertura de quadras de escolas estaduais.

O chefe do Executivo suzanense agradeceu o apoio do Estado, em especial do deputado André do Prado, que ajudou na conquista de mais uma escola, a exemplo da creche do Residencial Nova América. O prefeito também agradeceu todo empenho e apoio do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. “Essa nova unidade vai ajudar a atender as crianças e os adolescentes do bairro Miguel Badra e região. Agradeço a todos os apoiadores, em nome do governador em exercício, Rodrigo Garcia, do deputado André do Prado e do vereador Maizena”, destacou.

Para André do Prado, a unidade será de grande relevância para a região norte da cidade. “Parabenizo o prefeito de Suzano pelo empenho e agradeço o governo do Estado por nos atender. Seguiremos trabalhando em prol da Educação e dos demais setores na cidade de Suzano”, concluiu.

Agricultura

Ainda em São Paulo, o prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve na Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento para assinar o convênio do projeto “Cozinhalimento”, conquistando, assim, uma cozinha-piloto experimental.

A nova estrutura é fruto da parceria do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) com o Banco de Alimentos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. A unidade deverá servir para ações voltadas à segurança alimentar e nutricionais sustentáveis nas áreas de atendimento.

Segundo a assessora da pasta estadual Daniele Lohn, a verba será enviada para que os materiais e equipamentos sejam comprados pela própria prefeitura. O prefeito suzanense, por sua vez, agradeceu mais uma vez a conquista. “Será de grande valia esse equipamento, principalmente na retomada das capacitações no próximo ano, com o abrandamento da pandemia de Covid-19”, finalizou.