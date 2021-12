Quando se fala em Reveillon logo vem a imagem da tão esperada queima de fogos para celebrar a chegada do ano novo. No entanto, quem não gosta do barulho são as crianças e pessoas com sensibilidade ao som e os animais domésticos e aves que sofrem com a intensidade do barulho. Por isso, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos alerta que a utilização de artefatos pirotécnicos e fogos de artifício que produzem estampidos são proibidos na cidade, sujeito a multa.

Desde 2017 há uma lei municipal que veta a comercialização, o manuseio e a soltura deste tipo de material. Quem quiser celebrar a data pode adquirir os fogos silenciosos disponíveis no mercado.

A multa aplicada ao estabelecimento comercial que vender os fogos com ruídos e artefatos pirotécnicos é de R$ 2 mil, sendo dobrado o valor em caso de reincidência. O comerciante também pode ter a interdição total ou parcial do estabelecimento e ter a cassação do alvará de funcionamento. Já os consumidores que forem flagrados podem ser multados em R$ 3 mil.

A Prefeitura alerta que o barulho é prejudicial para pessoas com síndrome de Down e autismo. Além disso, também causa graves acidentes com aves – que ficam desorientadas com os estrondos – e cães e gatos que possuem grande sensibilidade ao som.

As denúncias podem ser feitas diretamente à GCM pelo 153 ou 4679-4334.