Na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, com a realização da Secretaria de Obras e Habitação, fez a entrega de 108 escrituras para os moradores do bairro Recanto dos Pássaros. Ao todo, 330 famílias receberam o documento de forma gratuita, sendo que os 222 que faltaram documentos, devem se dirigir ao Paço Municipal para finalizar o processo e retirar a escritura.

Os moradores do bairro aguardavam há anos a regularização de sua situação, uma vez que os mesmos estavam na condição de “posseiros” pela falta de documentação legal.

O evento contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do deputado estadual, Rodrigo Gambale (autor da emenda), e do presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Flavio Batista de Souza, o Inha, dentre outros.

Em seu discurso, a prefeita Priscila Gambale enfatizou sobre a importância da entrega da documentação aos munícipes. “Hoje testemunho um sonho que se tornou realidade: a entrega das escrituras do bairro Recanto dos Pássaros. Foram décadas de espera, medo e incertezas. Noites mal dormidas por não ter a documentação comprobatória de posse de sua casa. Agora o munícipe recebe gratuitamente a escritura de sua residência”, disse a chefe do Executivo.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários Jackson dos Santos, Dom Souza, Robson Xisto, Antonio Carlos, Hodirlei dos Santos (o Mineiro), de Governo, Comunicação, Assistência Social, Obras e Habitação, Planejamento, respectivamente.

Participaram do evento os vereadores Alexandro Santos Alves Silva, o Teteco, José Juca de Araújo Neto, o Juca do São Judas, Valter Costa Fernandes, o Valtinho do Som, Álvaro Costa, o Kaká, e Osni Pasquarelli.

Vale salientar que já foram entregues, apenas esse ano, 2.044 escrituras do CDHU, bairro São Francisco e que 1.115 aguardam registro no bairro Itajuíbe. Nos próximos dias, serão protocoladas 116 do Jardim Ferrazense e, encontram-se em andamento 2.090 escrituras dos bairros Jardim Aida, Sítio Paredão, Vila Cristina, Jardim Deise II, Jardim Renata, Jardim Maria José, Jardim TV, Sítio Paiolzinho, Jardim das Flores e Vista Verde.