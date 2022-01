O projeto “Baby, Me Leva” começa o ano de 2022 com 60 animais para adoção. Para conhecer os cães e gatos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibiliza as imagens e informações em site oficial (suzano.sp.gov.br/baby-me-leva).





Segundo o titular da pasta, André Chiang, os pets que estão em busca de um novo lar estão sob tutela de Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores parceiros, assim como do setor de Bem-Estar Animal.

“Todos os 60 cães e gatos estão cadastrados em nosso portal, buscando facilitar o processo de adoção, já que no site há imagens e informações de todos os pets. É importante lembrar que todos os animais são bem cuidados, castrados e microchipados. Prezamos, acima de tudo, pela adoção responsável”, explicou.

Para adotar um dos animais disponíveis, os munícipes podem entrar em contato com o Setor de Bem-Estar Animal por meio do número (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br, para ser encaminhado às instituições parceiras da ação que acolhem os pets.

Apadrinhamento

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está concluindo a campanha “Histórias de Esperança” nesta quarta-feira (05/01). Criada com o objetivo de arrecadar itens essenciais para mais de 150 pets da cidade no mês de dezembro, a ação inspirada no Natal e no Ano Novo ainda está recebendo as últimas doações nos estabelecimentos participantes.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente conclui a campanha “Histórias de Esperança” nesta quarta-feira (5). Foto: Irineu Junior/Secop Suzano

Ao final do dia, as equipes do Setor de Bem-Estar Animal visitarão estas casas de ração para recolher os itens doados pelos munícipes, para assim distribuí-los entre as ONGs e cuidadores responsáveis por animais em todo o município. A ação solidária, pensada para promover auxílio aos pets com necessidades, também influenciou a adoção responsável de muitos animais participantes durante as festas de fim de ano.

Os pontos disponíveis para entrega de doações dos munícipes interessados são Paiol Casa de Ração (Rua Baruel, 770 – Centro); rede Zeca Rações (Unidade 1/Rua Caboclos, 495 – Vila Urupês; Unidade 2/Avenida Antônio Marques Figueira, 1.292 – Jardim Paulista); GranPet (Avenida Antônio Marques Figueira, 847 – Vila Costa); AmiPet (Unidade 1/Rua Dr. Prudente de Morais, 1.160 – Vila Amorim; Unidade 2/Avenida Major Pinheiro Fróes, 2.207 – Vila Maria de Maggi; e Unidade 3/Avenida Francisco Marengo, 1.644 – Jardim Dona Benta); e Império Pet (Avenida Mogi das cruzes, 72).

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que todo o cuidado e prestação para os animais é algo inspirador, pois pode dar benefícios e alegrias ao pet e ao seu novo dono. “É muito positivo ter esse cuidado, esse trato com os animaizinhos. Afinal, quando se adota um cão ou um gato, a pessoa não está apenas satisfazendo o seu desejo de ter um novo amigo, mas também está dando ao pet a oportunidade de ter um lar e uma família, com todo o respeito e cuidado que merece”, completou.

Chiang também ressaltou a importância de evitar situações de maus tratos e abusos com os pets. “Nós pedimos que caso algum suzanense conheça um animal em situação de abandono ou maus tratos, entre em contato com a Ouvidoria Geral do Município através do telefone 0800-774-2007, pois, assim, agiremos em defesa da vida dos bichinhos”, concluiu.