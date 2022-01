O mundo registrou um recorde de 2,4 milhões de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, tendo os Estados Unidos como responsável por 1,08 milhão dos casos registrados em apenas 1 dia.





É a primeira vez que os Estados Unidos registram mais de 1 milhão de infectados em apenas um dia, além disso, é a primeira vez que o mundo registrou mais de 2 milhões de novos casos no período de 24 horas. Os dados são do “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford.

Apesar do grande número de casos, o avanço da vacinação contra a Covid-19 permitiu que a média de óbitos dos últimos 7 dias ficasse abaixo de 6 mil pela primeira vez desde outubro de 2020. O recorde de mortes em 24 horas no mundo continua sendo de 20 de janeiro de 2020, quando foram registrados 18.062 óbitos.