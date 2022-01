O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta quinta-feira (6) o cancelamento do carnaval de rua em São Paulo em 2022 por conta do aumento de casos da Covid-19 na cidade.





Apesar do cancelamento do carnaval de rua, a prefeitura manteve os desfiles das escolas de samba de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, que estão programados para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Porém, os desfiles só terão permissão para ocorrer caso a Liga aceitar os protocolos sanitários.

“Por conta da situação epidemiológica está cancelado o Carnaval de Rua de São Paulo. Nós vamos sentar com a Liga das Escolas de Samba para combinar um protocolo para a realização dos desfiles no sambódromo. Caso eles aceitem os protocolos, os desfiles serão mantidos”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse que os protocolos ainda não foram definidos, mas serão feitos com base nas exigências da vigilância sanitária da cidade, em parceria com a Liga-SP.

“Nós vamos sentar com a Liga das Escolas de samba para estabelecer esses protocolos de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária. Nossa preocupação não é apenas com os desfiles, mas também com as aglomerações nos ensaios”, afirmou o secretário.

Diante disso, a vigilância sanitária de SP fez algumas recomendações para a época de Carnaval.

Recomendações da vigilância sanitária de SP

Intensificação da vacinação e doses de reforço contra a Covid-19;

Manter o uso obrigatório de máscaras na comunidade, bem como demais medidas não farmacológicas;

Higienizar a mãos;

Etiqueta respiratória;

Que seja evitada qualquer tipo de aglomeração onde não se possa ter controle sanitário seguro;

Cancelamento de todas as atividades relacionadas ao carnaval de rua 2022 na capital, bem como atividades que não tenham controle sanitário.

Edson Aparecido também afirmou que, por conta do aumento nos casos de gripe e Covid-19, o passaporte da vacina será exigido na cidade de SP em todos os eventos, independente do número de participantes.