O mais novo podcast produzido pela TV Cenário, o “Podcast com Jair”, chega na próxima terça-feira (11). Comandado pelo jornalista Jair Ambrósio, o podcast chega com uma proposta de inovar os projetos de seu apresentador e dar um passo a mais para assim, trazer uma conversa mais aberta com os convidados.





“O objetivo é sempre inovar com projetos que vão direto ao encontro das pessoas, o podcast é algo moderno e com a roupagem diferente do que costumo fazer com as entrevistas, do “Bom Dia Cenário, “Dialogando Com Lideranças” e “Cenário Debates”, que são entrevistas mais focadas em um tema, principalmente em questões técnicas da área do entrevistado. Já o podcast, é uma nova roupagem, com temas mais despojados, com coisas que geralmente essas pessoas não falam em entrevistas mais técnicas”, contou Jair.

Com estreia marcada para a próxima terça-feira, às 19h, o podcast promete trazer diversas personalidades e grandes nomes da região, desde políticos a pessoas com uma história de vida que precisa ser contada ao público.

O Podcast com Jair ocorrerá nas Terças e Sextas-feiras, e promete trazer algo totalmente diferente ao público. O primeiro entrevistado do podcast será o Joseph Raffoul Junior, mais conhecido como Dr. Rafu Junior, e já foi prometido que será falada muita coisa que não se viu em outras entrevistas do Dr. Rafu.

O Dr. Rafu Junior já é conhecido na região, tanto pelo seu trabalho como médico, tanto pela sua candidatura realizada para prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Rafu também tem se destacado na região com o seu trabalho no Mutirão da Saúde, em que visita bairros da cidade e realiza exames gratuitos para a população.

O Podcast com Jair será realizado ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Cenário, além disso, o áudio do programa estará disponível nas plataformas de streaming de áudio, entre elas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras.



Se você precisa de um espaço para produzir seu podcast ou suas lives, a TV Cenário possui o espaço perfeito. Montado recentemente, com espaço, câmeras e áudio de qualidade, o local é ideal para o seu projeto. Nos contate agora mesmo pelo WhatsApp (11) 99535-8598.