A dupla Zé Neto & Cristiano se apresentarão no Villa Suzano em 30 de janeiro. Em uma parceria com o Varanda’s Gastrobar e com a Óticas Diniz, a casa de shows Villa Suzano trás essa dupla sertaneja de sucesso.





Além da dupla, estarão presentes Marcos & Bueno, Lucas Miranda, e o grupo Balancear.

Os ingressos comuns podem ser comprados através do site ticket 360 (https://www.ticket360.com.br/evento/22950/ingressos-para-ze-neto-cristiano) ou nas Óticas Diniz.

Além dos ingressos comuns, o show de Zé Neto & Cristiano contará com camarotes exclusivos. Foto: Divulgação

Aqueles que tiverem interesse em uma experiência diferente e exclusiva podem adquirir os ingressos para camarote através do WhatsApp (11 95922-0449).