A Artesp confirmou nesta quarta-feira (5) a construção da saída do rodoanel na SP-66 na divisa de Poá e Suzano, facilitando a locomoção para as cidades e, consequentemente, trazendo maiores oportunidades de desenvolvimento ao Alto Tietê.





O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) e o deputado estadual André do Prado (PL) estiveram na reunião com o órgão responsável, onde a construção da alça foi confirmada.

De acordo com o diretor da Artesp, João Luis Lopes, o Projeto Funcional está em fase final e nos próximos dias será entregue pela concessionária SPMar. “Após a conclusão, daremos início ao Projeto Executivo. Sabemos da importância da obra para o Alto Tietê e estamos trabalhando para iniciar a implantação das alças o mais breve possível”, afirmou.

Na reunião também estiveram presentes o vice-prefeito de Poá, Geraldo Oliveira, e os representantes da Artesp, o chefe de gabinete, Caio Miranda, o assessor da Diretoria de Investimento, Guilherme Schibik e o assessor parlamentar, Luis Cláudio Marchesi.

O deputado André do Padro falou sobre como essa já é uma luta antiga da região.

“Essa é uma luta antiga de Suzano, de Poá e da região. Com a finalização desses processos, vamos anunciar, junto do governo do Estado, a construção dessa importante obra”, disse o deputado.

Rodrigo Ashiuchi falou sobre a importância dos prazos e da obra para a região.

“Com a entrega do projeto funcional nos próximos dias pela SPMar e a liberação do projeto executivo pela Artesp, o (governo do) Estado poderá anunciar nos próximos meses o início da construção da alça de saída do Rodoanel na SP-66. A obra será muito importante para nossa região e vai ajudar no desenvolvimento das cidades, principalmente atraindo novas indústrias e gerando mais empregos”, afirmou.