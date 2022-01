A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Suzanense de Skate (ASS), concluiu a revitalização do Suzano Skate Park, localizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A pista recebeu nova pintura nos últimos dias e será aberta no próximo dia 12 para o público adulto, que terá o local disponibilizado para uso de quarta-feira a domingo, das 8 às 18 horas.





O espaço passou por uma revitalização completa, com a melhoria de estruturas e a nova pintura do piso e dos murais na proximidade do Skate Park. O serviço contou com os trabalhos dos membros da ASS, que utilizaram tintas fornecidas pela secretaria em um projeto visual que remete à cultura do skate e das ruas, implementando a visão dos artistas Luan Jhony, Alan Gonçalves e Bruno Ribeiro.

De acordo com o skatista suzanense e presidente da associação, Davison Fortunato, o Bob, é muito positivo ter uma pista de qualidade na cidade, visto que Suzano é uma referência para a região em suas práticas. “Eu participei desse processo com muito orgulho, pois este é um movimento muito forte na cidade. Com esse trabalho concluído, digo que tenho o prazer de participar de mais essa colaboração para o esporte que a gente ama tanto e que tem cada vez mais visibilidade”, disse.

Suzano Skate Park é revitalizado e retorna dia 12 de janeiro. Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, a reforma representa um renascimento da pista após a interdição por conta da pandemia. “Tomar esses cuidados foi uma medida mais que acertada para evitar maior proliferação do vírus. Agora, meses depois com restrições mais brandas, a pista está revigorada para os usuários aproveitarem, como sempre fizeram”, pontuou.

“O skate é uma prática antiga em Suzano e com o sucesso recente do esporte nas Olimpíadas do ano passado, a pista do nosso parque receberá mais skatistas de todas as partes da nossa cidade e dos municípios vizinhos. Agradeço muito ao Bob e a todos os membros da Associação Suzanense de Skate que participaram dessa reforma”, concluiu.