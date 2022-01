O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, mais conhecido como Batoré, morreu nesta segunda-feira (10), em São Paulo.





O humorista estava com câncer e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte da capital.

“As informações médicas foram repassadas à família e a Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido”, diz nota da Prefeitura.

Ivanildo fez parte do elenco do programa “A praça é nossa”, do SBT, com o personagem que fez seu nome, Batoré. Já em 2016, fez o papel de delegado Queiroz, na novela “Velho Chico”, da TV Globo.

Batoré nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, ainda criança, se mudou para São Paulo. Além de ator e humorista, ele foi jogador de futebol nas categorias de base em times paulistas.

Ivanildo também teve carreira política, sendo vereador por dois mandatos em Mauá, na Grande São Paulo pelo Partido Progressistas (PP).