A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou, na manhã desta terça-feira (11), mais dez mortes após fortes chuvas em Minas Gerais. Foram contabilizados 19 óbitos no estado desde o início do período de chuvas, de 1º de outubro até agora.





As últimas mortes foram registradas em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central, Ervália, na Zona da Mata, Dores de Guanhães e Caratinga, no Vale do Rio Doce, e Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mortes registradas até o momento no período chuvoso em Minas Gerais