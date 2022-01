O mundo registrou pela 1ª vez mais de 3 milhões de casos de Covid-19 em 24 horas. É o 4º recorde diário de infecções por Covid-19 nos últimos oito dias.





Segundos dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford, foram registrados 3,28 milhões de novos casos na segunda-feira (10).

O alto número é registrado em meio a atual onda ligada à ômicron, o maior número de infectados em 24 registrados anteriormente era de 905 mil, registrados em 25 de abril de 2021, quando a Índia sofria de um surto causado pela variante delta.

O país que mais registrou nesta segunda-feira foi os Estados Unidos, que registrou 1,48 milhão de casos, um recorde mundial.

Enquanto isso, no Brasil foram registrados 34,2 mil novos casos nas últimas 24 horas. A média móvel registra uma alta de 617% em 2 semanas e está de volta ao patamar de julho.

O Brasil ainda sofre com os problemas causados pelo ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde, que afetou o ConecteSUS e outras áreas importantes da pasta.

Mortes causadas pela Covid-19

Mesmo com a grande alta no número de infectados por Covid-19 no mundo, a quantidade de óbitos não segue na mesma proporção.

Foram registrados 6,4 mil óbitos nas últimas 24 horas em todo o mundo, e a média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 6,3 mil.

Os 10 países com mais mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas